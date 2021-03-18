РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 18 мар. В подмосковном Дзержинском при поддержке депутата Мособлдумы Владимира Жука могут отремонтировать пищеблок в гимназии №4 и кровлю в дополнительном корпусе детского сада №2, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

«Пищеблок в гимназии №4 и кровлю в дополнительном корпусе детского сада №2 могут привести в порядок по инициативе жителей городского округа Дзержинский. Оба проекта поддержал со своей стороны депутат Московской областной думы Владимир Жук. И если они успешно пройдут отбор, на их реализацию из областного бюджета может быть выделено 2,5 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

В 2021 году жители Дзержинского снова приняли участие в областной программе инициативного бюджетирования. Заявки были сформированы по решению сотрудников и родителей воспитанников учреждений. Проекты общей стоимостью более трех миллионов рублей на муниципальном уровне рассмотрела комиссия, куда вошли представители администрации города, совета депутатов, общественных организаций.

В результате было принято решение представить проекты на областной этап конкурса. Здесь их рассмотрит областная комиссия, которая определит, станут ли они участниками программы в 2021 году.

Инициативное бюджетирование существует в Подмосковье с 2017 года. Этот механизм помогает жителям принимать прямое участие в решении вопросов местного значения в диалоге с властью.

В прошлом году жители Дзержинского определили три проблемы и выдвинули проекты по их ликвидации. Все три прошли отбор на конкурсе, организованном Главным управлением территориальной политики Московской области. В результате удалось привлечь финансирование из бюджетов регионального и местного уровней.

Были успешно выполнены ремонт в пищеблоке в лицея №2; замена напольного покрытия на втором этаже гимназии №5; ремонт ограждения спортивной площадки, подпорной стенки и благоустройство территории школьного стадиона гимназии №4.