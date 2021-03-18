РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. Депутат Московской областной думы, член партии «Единая Россия» Дмитрий Дениско принял участие в работе волонтерского штаба в подмосковных Люберцах, говорится в сообщении местного отделения партии.

Штаб находится по адресу: Октябрьский проспект, дом 366, ТЦ «Орбита». Когда проходит масштабная вакцинация от корронавируса, волонтеры не остаются равнодушными, а принимают активное участие по оказанию помощи медикам и непосредственно населению при проведении процесса вакцинирования жителей.

«Совместно с членами волонтерского штаба Дмитрий Дениско провел беседу с жителями, пришедшими в пункт вакцинации с целью получения консультации, либо принятия решения сделать прививку. Парламентарий подчеркнул, что именно прививка приближает нас к коллективному иммунитету и надежно защитит от тяжелого заболевания», - говорится в сообщении.

При общении с жителями депутат рассказал о заболевании, которое пережил недавно сам в тяжелой форме, и посоветовал присутствующим не откладывать принятие решения о вакцинации. Даже если привитый человек заболеет, вероятность развития осложнений и тяжелого заболевания будет практически равна нулю.

Дениско выразил слова благодарности членам волонтерского штаба за ответственность, чуткость и проявленную максимальную заботу о людях, проживающих в округе. Парламентарий заверил волонтеров, что со своей стороны всегда готов оказать помощь и поддержку в нелегком труде и пожелал сил и удачи в дальнейшей работе.