РИАМО - 18 мар. Копию скалодрома для олимпиады Токио-2020 откроют на Ленинградском проспекте в столице, объект нужен для подготовки российских спортсменов в дисциплине боулденринг. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации скалолазания России.

«Церемония открытия скалодрома пройдет 27 марта. В фестивале скалолазания в честь этого поучаствуют около 70 любителей и трехкратная чемпионка Европы-2020, обладательница олимпийской лицензии Токио Виктория Мешкова», — сказали в пресс-службе.

Подготовка скалолазов к перенесенным на год из-за пандемии летним Олимпийским играм-2020 начнется 26 марта и продлится до 12 апреля. В подготовке трасс задействован словенский скалолаз, чемпион Европы-2020 в боулдеринге Ерней Крудер.

В спортивных сборах примут участие Виктория Мешкова, чемпион Европы-2020 в многоборье, обладатель олимпийской лицензии Токио Алексей Рубцов, а также бронзовый призер чемпионата Европы-2020 в многоборье Сергей Лужецкий и чемпион России-2021 в боулдеринге Николай Яриловец.

По словам президента Федерации скалолазания России Дмитрия Бычкова, японцы предложили всем желающим ознакомиться со скалодромом для боулдеринга, который будут использовать на олимпийских играх. Федерация отправила в Токио специалиста, который собрал информацию для создания аналога строения.

«Благодаря этому наши спортсмены будут понимать, какие приблизительно трассы будут на Олимпиаде. Они получат возможность заранее ознакомиться с рельефами, особенностями зацепов, например, какое трение, и характеристиками других элементов. Они уже будут адаптированы к скалодрому. Надеемся, что установка аналога олимпийского скалодрома поможет им подготовиться как можно лучше», — сказал Бычков.

Спортивное скалолазание является олимпийским видом спорта с 2016 года. Скалолазы будут соревноваться в дисциплине «многоборье», которая включает в себя «боулдеринг», «лазание на скорость» и «лазание на трудность». За медали поборются 20 мужчин и 20 женщин. Соревнования пройдут с 3 по 6 августа. Россию на Олимпиаде в Токио представят трое скалолазов — Алексей Рубцов, Виктория Мешкова и Юлия Каплина.