РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. Сотрудники полиции Люберец задержали 40-летнего местного жителя, который украл ноутбук, говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

В дежурную часть 2-го отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестный, находясь в одном из магазинов, расположенных на улице Кирова, украл ноутбук, который она забыла в торговом зале. Сумма ущерба составила 65 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 40-летний местный житель. В отношении подозреваемого следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.