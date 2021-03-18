РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 мар. В подмосковных Котельниках в четверг водитель иномарки не справился с управлением и наехал на тросовое ограждение, сообщила «РИАМО в Люберцах» представитель пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Наезд произошел примерно в 11:50 в районе дома №12 на Новой улице.

«По предварительным данным, мужчина, управляя автомобилем Toyota, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. Пострадавших нет», - сказала собеседница агентства.