РИАМО - 18 мар. Работы по строительству моста через реку Вейна в Рузском городском округе планируется закончить на два месяца раньше срока — в начале сентября 2021 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Мост расположен на 33-м км. автомобильной дороги А-108 «Московское большое кольцо». В настоящее время на участке изменилась схема движения: оно переключено на новый мост, так как необходимо выполнить демонтаж старого.
Строительство моста ведется в рамках выполнения госконтракта по реконструкции ремонтонепригодных мостов на дорожной сети, подведомственной ФКУ «Центравтомагистраль».
По проекту предусмотрено строительство 150-метрового моста с двумя основными полосами движения и снос существующего моста. Автодорога на подходах к мосту при этом будет расширена.
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