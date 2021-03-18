РИАМО - 18 мар. Работы по строительству моста через реку Вейна в Рузском городском округе планируется закончить на два месяца раньше срока — в начале сентября 2021 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мост расположен на 33-м км. автомобильной дороги А-108 «Московское большое кольцо». В настоящее время на участке изменилась схема движения: оно переключено на новый мост, так как необходимо выполнить демонтаж старого.

«Специалисты уже завершили работы по строительству основных конструкций нового моста и автодорожных подходов к нему. Они уложили нижний слой покрытия мостового полотна из литого асфальтобетона, а также устроили наружное освещение», — сообщили в пресс-службе.

Строительство моста ведется в рамках выполнения госконтракта по реконструкции ремонтонепригодных мостов на дорожной сети, подведомственной ФКУ «Центравтомагистраль».

По проекту предусмотрено строительство 150-метрового моста с двумя основными полосами движения и снос существующего моста. Автодорога на подходах к мосту при этом будет расширена.