РИАМО - 18 мар. Москва предоставит РЖД земельные участки на северо-востоке города для развития Ярославского направления Московской железной дороги, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города приняла решение о предоставлении восьми земельных участков в Северо-Восточном административном округе для развития железнодорожной инфраструктуры МЖД на Ярославском направлении.

«Свободные земельные участки ориентировочной площадью 0,15 га будут предоставлены ОАО «РЖД» для реализации проекта развития железнодорожной инфраструктуры», — сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Она добавила, что для целей строительства объекта в 2018 году был утвержден проект планировки территории.