РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. На проспекте 50-лет Октября в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска установили знаки пешеходного перехода недалеко от гимназии, позже там нанесут разметку, сообщил депутат совета депутатов Подольска Олег Паскарь.

Он вместе с помощниками осмотрел пешеходный переход на проспекте 50-лет Октября недалеко от гимназии имени Подольских курсантов.

«Длительное время шла совместная работа сотрудников ТУ «Климовск», депутатов 15-го избирательного округа и жителей по вопросу установки здесь пешеходного перехода для безопасности школьников. И вот установлены знаки, и с наступлением теплого времени года нанесут разметку», - написал Паскарь в своем Instagram-аккаунте.