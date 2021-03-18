РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. В Подольске сотрудники полиции задержали водителя компании, подозреваемого в присвоении товаров на сумму более 29 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску обратился представитель коммерческой организации с заявлением о том, что сотрудник фирмы, работавший в должности водителя по перевозке товаров, присвоил их. Общая сумма материального ущерба составила более 29 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 25-летнего уроженца Волгоградской области. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ (присвоение или растрата)», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.