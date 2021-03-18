РИАМО - 18 мар. Земельный участок на Промышленной улице, владение 6, предоставят для строительства промышленного технопарка, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным.

«Инвестору будет предоставлен земельный участок ориентировочной площадью 0,93 га для целей строительства промышленного технопарка в рамках реализации МаИП. Суммарная поэтажная площадь объекта может составить 7,8 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Сейчас на участке нет объектов капитального строительства.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова отметила, что строительство технопарка позволит увеличить инвестиции в экономику столицы. Там создадут 130 рабочих мест.