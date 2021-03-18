РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 мар. Спортсмен Альберт Абзатов из Котельников выступит на первенстве Европы по универсальному бою в июне 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Санкт-Петербурге прошло первенство России по универсальному бою среди парней и девушек юниоров 18-20 лет. В первенстве приняли участие более 400 спортсменов из 38 субъектов Российской Федерации. В состав сборной Московской области вошли два спортсмена МАУ СШ «Котельники» Данил Солянов и Альберт Абзатов. Оба спортсмена вышли в четвертьфинал.

«Данил Солянов проиграл спортсмену из Бурятии, а Альберт Абзатов выиграл два боя и вышел в финал первенства России. Но в финале Альберт уступил сопернику из Томской области 2 балла, в результате занял 2 место и завоевал серебряную медаль, а вместе с ней и путевку на первенство Европы, которое состоится в июне 2021 года», - говорится в сообщении.