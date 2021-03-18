РИАМО - 18 мар. Промышленный технопарк планируют построить на Вилюйской улице в Москве, решение об этом было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии столицы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Предполагается, что объект возведут по адресу: улица Вилюйская, владение 9 (СВАО).

«На заседании принято решение предоставить инвестору земельный участок ориентировочной площадью 1,4 га для целей строительства промышленного технопарка в рамках реализации МаИП», - сообщила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Общая площадь здания составит 28 тыс. кв. м. Реализация проекта будет способствовать достижению показателей, предусмотренных госпрограммой столицы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы».

По завершению строительства технопарка будет создано 200 рабочих мест.