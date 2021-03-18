РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 мар. Спортсменка из Котельников завоевала второе место на первенстве России по восточным единоборствам, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В СК «Видное» прошло первенство России по восточным боевым единоборствам (ВБЕ Сетокан). В упорных поединках воспитанница спортивной школы «Котельники» Елизавета Бакурина завоевала 2 место в категории девушек до 16 лет и получила право представлять Россию на первенстве Европы.

«Поздравляем спортсменку и ее тренера Олега Лебедева, желаем удачного выступления на континентальном первенстве!» - говорится в сообщении.