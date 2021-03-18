РИАМО - 18 мар. Головной в Подмосковье офис Союза машиностроителей России открыт на территории делового центра АО «ВПК «НПО машиностроения»» в Реутове, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Реутов, секретаря местной организации партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

Генеральный директор, генеральный конструктор АО «ВПК «НПО машиностроения» Александр Леонов вместе с генеральным директором ОАО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка» Владимиром Трусовым, главой городского округа Реутов Станиславом Каторовым и председателем регионального отделения Союза машиностроителей России Валерием Бунаком открыли головной в Московской области региональный офис организации на территории делового центра АО «ВПК «НПО машиностроения» в Реутове.

«С его появлением (регионального отделения – ред.) наш Реутов с полным правом можно называть столицей машиностроителей всего Подмосковья. От души поздравляю коллег с этим событием и желаю достойно решать амбициозные лидерские задачи и достойно представить свои достижения на Всероссийском съезде Союза машиностроителей, который пройдет в мае», - сказал глава Реутова.

Каторов назвал это событие «знаменательным для Реутова как наукограда РФ».

В этот же день прошло расширенное заседание регионального совета Союза, в ходе которого были рассмотрены первоочередные задачи в рамках подготовки к майскому съезду.

Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России» зарегистрирована Федеральной регистрационной службой Российской Федерации 27 июля 2007 года. Основной целью деятельности Союза являются формирование стратегии развития отрасли, а также участие в формировании механизмов активной государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса на уровне ведущих промышленно развитых стран. Союз представляет интересы около трех миллионов трудящихся, занятых в различных сферах машиностроения.