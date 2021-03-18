РИАМО - 18 мар. В Московской области и столице до 12 часов 20 марта объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ранее данный уровень погодной опасности был объявлен до 21:00 19 марта.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду. Такой уровень опасности будет действовать в столице и области до 12 часов 20 марта.

Этот уровень погодной опасности объявили на территории Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Тульской, Владимирской, Курской областей ЦФО.

Новая порция арктического холода ожидается в конце недели в Московском регионе, ночью температура может опуститься до минус 10-15 градусов.