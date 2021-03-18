РИАМО - 18 мар. Южный вестибюль станции «Спортивная» Сокольнической линии метрополитена в четверг днем закрыли по требованию полиции, сообщает Telegram-канал «Метро.Оперативно».

«Южный вестибюль станции «Спортивная» Сокольнической линии по требованию полиции временно работает только на выход», — говорится в сообщении.

Для входа на станцию пассажиров попросили пользоваться северным вестибюлем.

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