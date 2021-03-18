РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мар. Все желающие могут бесплатно пройти диспансеризацию в поликлиниках городского округа Мытищи, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

С 1 октября 2018 года реализуется президентский нацпроект «Здравоохранение». ​В целях раннего выявления неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения, в округе проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения.

«Диспансеризация граждан с 18 до 39 лет проводится один раз в три года. В 2021 году диспансеризацию проходят граждане 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982 годов рождения. Диспансеризация граждан с 40 лет проводится один раз в год. В 2021 году ее проходят граждане 1981, 1980, 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970, 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960, 1959, 1958, 1957 годов рождения и так далее», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что диспансеризацию можно пройти бесплатно во всех городских поликлиниках. Национальным проектом предусмотрено снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста. В частности, за счет обеспечения охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.

Реализация профилактических мероприятий проводится за счет широкомасштабной диспансеризации взрослого населения.

«Полная информация об адресе, времени работы медицинских учреждений, а также контактные телефоны размещены на сайте МГКБ. Помимо этого, ежегодно все жители старше 18 лет (вне зависимости от места прикрепления к медицинской организации города) могут пройти профилактические осмотры», - уточнил Азаров.