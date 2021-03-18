РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мар. С начала текущего года в офтальмологическом отделении Мытищинской городской клинической больницы специалисты выполнили уже 380 операций, в том числе относящихся к высокотехнологичной медицинской помощи, сообщается на странице МГКБ в соцсети «ВКонтакте».

«Наше отделение оснащено всем необходимым медицинским оборудованием, которое позволяет выполнять необходимый комплекс диагностических исследований, лечебных процедур и операций. Если что-то доставляет вам дискомфорт, то надо не откладывая обратиться к офтальмологу. Не забывайте, что заболевания эффективнее поддаются лечению, если они выявлены на ранней стадии», - сказала заведующая офтальмологическим отделением больницы Елена Митяева.

Пройти диспансеризацию или профилактический осмотр в Московской области можно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого необходимо обратиться в отделение или кабинет медицинской профилактики. Записаться на обследование также можно через портал госуслуг или колл-центр губернатора: 8(800)550-50-30.