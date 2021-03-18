РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. Шесть спортсменов клуба единоборств «Кобра» Люберец принимают участие в чемпионате и первенстве России по ушу-саньда, соревнования пройдут в Москве до 23 марта, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Воспитанники люберецкого клуба единоборств Роман Корнеев, Виктор Майоров, Артем Солоненко, Вадим Чукин, Олеся Лохова и Диана Лобова в составе сборной Московской области поборются за право быть лучшей командой чемпионата и первенства России по ушу-саньда. Желаем люберчанам только победы!» - говорится в сообщении.

В состязаниях всего поучаствуют порядка 500 сильнейших спортсменов из всех федеральных округов России в нескольких категориях: 13-14 лет, 15-16 лет, 17-18 лет, мужчины и женщины.

Прямую трансляцию соревнований можно будет посмотреть по ссылке.