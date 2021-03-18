РИАМО - 18 мар. За зимний период 2020-2021 годов дорожники вывезли с федеральных трасс в Московской области около 1 млн кубометров снега, вывоз снега является одной из основных мер при подготовке к паводку, сообщается на сайте ФКУ «Центравтомагистраль».

При этом 53 тысячи кубометров снега было вывезено с мостовых сооружений, что в 15 раз превышает объемы аналогичного периода прошлого сезона.

«Работы по раскрытию земляного полотна от накопившихся снежных масс активно продолжаются в марте. Только на трассе М-7 «Волга» на участке с 15 по 37 км с начала месяца было вывезено более 7 тысяч кубометров снега», - говорится в сообщении.

Данная мера является одной из основных при подготовке к прохождению весеннего паводка, которые проводит ФКУ «Центравтомагистраль» на подведомственных федеральных автодорогах.

Также в начале марта каждый год специалисты осматривают искусственные сооружения на предмет наличия дефектов, которые могут развиваться в период обводнения и приводить к аварийным ситуациям.

«В случае обнаружения – принимают меры по их устранению. Службами содержания своевременно очищаются приемные локти водосбросных сооружений и ликвидируются повреждения дорожного покрытия», - добавляется в сообщении.

Также определяется перечень участков автомобильных дорог и искусственных сооружений, наиболее подверженных опасности подтопления в период прохождения весеннего паводка.