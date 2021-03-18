РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. Юные ученики детской школы искусств подмосковных Люберец стали лауреатами Международного музыкального конкурса «Радуга Мира», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Ученики фортепианного отделения ДШИ имени Ковлера стали лауреатами Международного музыкального конкурса «Радуга Мира». Савина Елизавета стала обладателем диплома лауреата I степени в номинации «Инструментальное творчество», третья возрастная группа», - говорится в сообщении.

Дуэт Савиной Елизаветы и Гребенниковой Евгении также получил диплом I степени в номинации «Инструментальное творчество», третья возрастная группа. Таисия Титкова стала обладателем диплома I степени в номинации «Инструментальное творчество», четвертая возрастная группа.

Девочки занимаются у преподавателя по классу фортепиано Ирины Спасовой.