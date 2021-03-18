РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 мар. В Домодедове наградили 83 сотрудника учреждений культуры за успешное развитие информационного пространства, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«83 сотрудника учреждений культуры Домодедова наградили благодарственными письмами за успешное развитие информационного пространства и высокие показатели в рейтинге информационной активности на портале «PROкультура.РФ» среди муниципальных образований Московской области за 2020 год», - говорится в сообщении.

Отметили сотрудников Шаховского СДК, СДК «Барыбино», ГДК «Южный», СДК «Русь», СДК «Заря», ГДК «Дружба», Павловского СДК, Белостолбовского ГДК, ГДКиС «Мир», Востряковского ГДК, Ильинского СДК, Повадинского СДК, Подмосковного СДК, Добрыниховского СДК, Константиновского СДК, СДК «Пахра», ГДК «Авиатор», Голубинского СК и Заболотьевского СК.