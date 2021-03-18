РИАМО - 18 мар. Фермеры Подмосковья принимают участие в работе стенда Московской области на 27-й Международной туристической выставке, выставка проходит в МВЦ «Крокус Экспо» с 16 по 18 марта, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Наши фермеры активно представляют на выставке актуальность и развитие сельского туризма в Подмосковье. Отмечу, что уже сейчас в регионе насчитывается свыше 50 фермерских хозяйств, развивающих агротуризм на своих территориях. Среди них страусиная ферма «Русский страус» в Серпухове, крестьянское (фермерское) хозяйство «Ольгино» в Волоколамске, ферма «Северный олень» в Егорьевске, фермерское хозяйство Ройгаса в Шатуре, Истринская сыроварня Олега Сироты и другие», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Глава фермерского хозяйства «Зарайские деликатесы» Николай Иванов рассказал гостям выставки о своей ферме и об услугах в сфере агротуризма. Помимо сельскохозяйственного производства, являющегося основным видом деятельности фермера, на территории фермы регулярно проводятся экскурсии, дегустации, мастер классы.

Множество представителей туристических компаний, посетивших стенд Московской области, проявили большой интерес к налаживанию с фермерами сотрудничества в сфере услуг агротуризма.

«Московская область имеет все необходимые ресурсы для развития сельского туризма. Среди основных направлений отмечу экскурсии на фермы, мастер-классы, а также дегустации продукции», - добавил Воскресенский.