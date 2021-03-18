РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 мар. Полиция Домодедова предупреждает о мошенниках, которые представляются сотрудниками органов внутренних дел, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

«Злоумышленники представляются сотрудниками полиции (следователями, сотрудниками дежурных частей), других правоохранительных органов и сообщают, что в отношении собеседника возбуждено уголовное дело по заявлению представителей банка», - говорится в сообщении.

В последнее время используют современные технологии, которые позволяют осуществлять подмену номера, то есть во время такого звонка на экране мобильного устройства высветится номер банка или дежурной части, который с легкостью можно проверить. Получив обманным путем персональные данные, данные платежных карт историю операций и другие сведения, мошенники используют их для хищения сбережений со счетов граждан.

«В случае, если Вам позвонили и представились сотрудником полиции или других правоохранительных органов, ведомство рекомендует связаться с дежурной частью указанного собеседником подразделения и уточнить, действительно ли он проходит там службу и имеет ли место материал доследственной поверки или уголовное дело», - отмечается в сообщении.

УМВД России по Домодедову напоминает, что нельзя передавать неизвестным лицам конфиденциальную информацию о своих счетах и банковских картах.