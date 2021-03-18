РИАМО - 18 мар. Официальный курс евро на 19 марта повысился на 1,15 руб. и составил 88,117 руб., сообщает Газета.ru.

Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.

«Курс доллара увеличился на 55,63 коп. и достиг 73,658 руб. Стоимость бивалютной корзины выросла на 82,26 коп. до 80,164 руб.», — говорится в сообщении.

Накануне курс доллара превысил 73 руб.

Аналитики считают, что курс национальной валюты будет зависеть от геополитической обстановки в мире, в частности, от дальнейших санкционных шагов Запада в отношении России.