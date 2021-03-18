РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 мар. В подмосковных Котельниках в четверг прошла инсталляция, приуроченная ко Дню воссоединения Крыма с Россией, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Крыму и по всей России проходят праздничные мероприятия, посвященные седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

«Сотрудники культурного комплекса «Котельники» на площади у ДК «Белая Дача» и ДК «Силикат» провели городскую акцию «Крым. Весна. Россия.» и изготовили с жителями города, учениками школ и участниками проекта «Активное долголетие» плакаты-инсталляции», - говорится в сообщении.

Цифры 2014 на плакатах выложили цветами - символами мира, свободы, весны и пробуждения.