РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. В подмосковных Люберцах в четверг пройдет познавательная программа, посвященная присоединению Крыма к Российской Федерации, говорится сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«18 марта культурный центр «Дом офицеров» приглашает люберчан на познавательную программу «Крым - Россия. Вместе навсегда», посвященную присоединению Крыма к Российской Федерации. Начало мероприятия в 17:30», - говорится в сообщении.

Вход свободный. КЦ «Дом офицеров» находится по адресу: улица 3-е Почтовое отделение, строение 30.