РИАМО - 18 мар. Жилой дом по программе реновации старого жилья на 225 квартир в районе Головинский введут в эксплуатацию в 2021 году, сейчас рабочие завершили монтаж наружных конструкций здания и занимаются окнами, сообщили в пресс-службе департамента строительства города Москвы.

«В районе Головинский по адресу: Кронштадтский бульвар, владение 55А, в этом году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. Завершен монтаж конструкций здания, на финальной стадии – монтаж оконных блоков. Ведутся работы по армированию и бетонированию фундаментной плиты подземного паркинга, устройство внутренних межквартирных и межкомнатных перегородок, начался монтаж систем вентиляции», - сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Строительство данного дома ведут по индивидуальному проекту. Он будет состоять из двух секций и рассчитан на 225 квартир: 55 однокомнатных, 135 двухкомнатных и 35 трехкомнатных. Их общая площадь составит 13 131 кв. м.

Фасады будут облицованы панелями с отделкой из керамического фасадного кирпича. Также на фасадах дома будут сделаны короба для кондиционеров.

Отделка квартир будет выполнена по стандартам реновации в Москве. Кроме того, в доме четыре квартиры будут приспособлены под маломобильных жильцов. В данных квартирах увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику.

На первых этажах планируют разместить объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В доме могут появится аптеки, магазины, кафе, а также сервисные службы. Также в округе в рамках реновации построят 15 объектом образования, здравоохранения и спорта.

В доме установят системы охраны входа, оповещения при возгорании, пожарную сигнализацию, видеонаблюдение. На первом этаже подъездов будут находиться: колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков и лифты на 400 и 1000 кг с тактильными средствами информации.

Территорию, расположенную рядом с домом, озеленят. Также рядом появятся детская игровая и спортивная площадки и зона для отдыха взрослых.

Для владельцев авто оборудуют подземный паркинг и машино-места на открытой плоскостной стоянке, в том числе и для маломобильных жильцов.

Всего в районе Головинский квартиры по программе реновации получат жители 137 пятиэтажек.