РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Специалисты сферы культуры и туризма Подольска рассказали о туристическом потенциале округа на международной выставке в «Крокус Экспо» в Москве, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В «Крокус Экспо» с 16 по 18 марта проходит 27-я Международная туристическая выставка. Свои предложения по отдыху представили 52 региона России. 17 марта гостей выставки познакомили с информационными изданиями о туристическом потенциале Подольска – туристическими картами, буклетами загородного клуба «Айвенго», рыболовного клуба «Золотой сазан», «Бань Алексеева».

«Московская область представлена на выставке 14 муниципалитетами, — это те топовые города, где активно растет туристическое направление. Туристический потенциал Подольска успешно развивается, несмотря на пандемию. Отрадно, что в округе развивается деловой, исторический и событийный туризм», - сказал председатель комитета по культуре и туризму администрации Подольска Борис Денисов.

Он добавил, что 187 объектов культурного-наследия расположено на территории нашего округа. Появились и новые объекты туристического показа — это «Славянский Кремль» и «Родник» в деревне Валищево, плодотворно работает и музей Русского обряда и быта в поселке Романцево.

Помимо этого, экспозицию о Подольске дополнили сувенирная продукция из керамики, мастер-класс по лоскутному шитью, театрализованная костюмированная постановка «Купеческий Подольск» СДК «Романцево» и лакомства фабрики «Би Энд Би».