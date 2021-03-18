РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 мар. В подмосковных Котельниках задержали москвичку, которую подозревают в покупке в кредит мобильного телефона по поддельному паспорту, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД РОССИИ «Люберецкое».

В дежурную часть Котельниковского отдела полиции с заявлением о мошенничестве обратился представитель кредитной организации. По его словам, в одном из офисов сотовой связи на 1-м Покровском проезде Котельников неизвестная по поддельному паспорту заключила кредитный договор на покупку мобильного телефона и аксессуаров, после чего скрылась, а взятые обстоятельства по платежам не исполнила. Сумма ущерба составила 82 тысячи рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержана 42-летняя жительница Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования», - говорится в сообщении.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.