РИАМО - 18 мар. За первые две недели марта пассажиропоток в Подмосковье по сравнению с аналогичным периодом прошлого года восстановился на 98% на железнодорожном транспорте и на 91% — на наземном, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области​.

За две недели электрички перевезли более 24 млн человек, наземный транспорт — свыше 29 млн, из них более 17,2 млн поездок осуществлено «Мострансавто».

«Чаще всего пассажиры автобусов совершали поездки с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича — таким способом было зафиксировано более 11,8 млн операций», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, среди способов оплаты проезда лидируют транспортные карты «Стрелка» — свыше 7 млн транзакций. Выросли случаи оплаты проезда бесконтактными банковскими картами и гаджетами на 35% — около 10,3 млн операций.

Наибольшей популярностью с начала весны пользовались маршруты «Мострансавто» в Королеве (более 2,3 млн), Ногинске (более 2,1 млн) и Химках (более 2 млн).

В общественном транспорте Подмосковья по-прежнему необходимо находиться в масках и перчатках.

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