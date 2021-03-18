РИАМО - 18 мар. В Мытищах на базе специализированной пожарно-спасательной части №17 прошли соревнования среди боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов Московской области по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, сообщает пресс-служба администрации округа.

Эти соревнования проводятся ежегодно в рамках подготовки личного состава подразделений Федеральной противопожарной службы в целях практической отработки навыков по оказанию помощи пострадавшим в ДТП.

Подмосковные спасатели успешно справились с условиями соревнований. По вводным данным, в результате лобового столкновения в автомобиле были заблокированы люди. Участники команды оценивали аварийную ситуацию, после чего удаляли остатки остекления, разблокировали заклиненные двери, демонтировали крышу автомобиля, оказывали первую помощь пострадавшим.