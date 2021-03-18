РИАМО - 18 мар. Представители сети Metro Cash & Carry обратились в столичную прокуратуру из-за угроз, которые поступили на электронную почту компании, сообщается на сайте «Московского комсомольца».

Вымогатели заявили, что в магазинах Москвы готовятся серьезные провокации с отравлением продуктов.

«Для начала мы подменим 10 разных товаров в 2-3 ваших московских магазинах на отравленные. Мы можем добавить концентрат этиленгликоля в фрукты, соки, молоко. Добавить кристаллический крысиный яд в каши и детские смеси. Навтыкать швейные иглы в ягоды и фрукты. Также у нас есть сильный яд, которого всего нужно несколько грамм для летального исхода», — говорилось в письме.

За то, чтобы этого не произошло, неизвестные потребовали от руководства сети заплатить им 5 млн. рублей. Перевести деньги нужно на электронный счет в биткоинах. На этом угрозы не закончились. В случае обращения в полицию неизвестные заявили, что сумма «отступных» вырастет до 25 млн. рублей.

Службу безопасности Metro Cash & Carry это не остановило: на данный момент уже возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ «Вымогательство». Столичная полиция пытается установить авторов письма с угрозами.