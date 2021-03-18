РИАМО - 18 мар. Столичный парк «Зарядье» подписал соглашение с одним из старейших ботанических садов мира - Никитским ботаническим садом из Ялты, по соглашению, в столицу переедут растения из уникальной коллекции Крыма, передает корреспондент РИАМО.

«Если в прошлом году мы делали акцент на выставочно-художественных проектах, то сейчас пришло время добавить еще один слой: преображаются открытые пространства, готовится к обновлению ботаническая коллекция Флорариума», – сказал директор парка «Зарядье» Иван Демидов.

Заведующая отделом цветоводства, дендрологии и ландшафтной архитектуры Никитского ботанического сада Светлана Плугатарь добавила, что передаваемые растения очень требовательны в уходе, но специалисты столичного парка справятся с этим вызовом.

«Наш сад поддержал инициативу «Зарядья» в создании уголка природы Крыма под Стеклянной корой. Мы всегда приветствуем такие проекты и передали парку растения, которые будут здесь высажены. Эти растения очень требовательны. Но мы уверены, что у «Зарядья» все получится на самом высоком уровне», - добавила Плугатарь.

Также подписанное соглашение включает в себя совместную работу над проектами, обмен экспертным опытом и двусторонние консультации специалистов.

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