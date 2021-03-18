РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. Сотрудники полиции разыскивают свидетелей ДТП, произошедшего на улице Свердлова в подмосковной Балашихе, автомобиль сбил пожилую женщину-пешехода, ее госпитализировали, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«14 марта около 19:33 водитель, управляя автомобилем марки Ford Fusion темно-зеленого цвета, при движении от улицы Кудаковского в сторону улицы Спортивной у дома №14/6 по улице Свердлова совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего водитель автомобиля с места происшествия скрылся», - говорится в сообщении.

В результате ДТП 63-летняя женщина получила телесные повреждения различной степени тяжести и была госпитализирована.

В настоящий момент проводится административное расследование.

Сотрудники отделения розыска ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» обращаются с просьбой к очевидцем происшествия, а также лицам, располагающим какой-либо информацией о данном ДТП или водителе автомобиля, позвонить по телефону: 8(926)222-92-90 или в дежурную часть ОГИБДД: 8(495)521-99-02.