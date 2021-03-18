РИАМО - 18 мар. Полицейские задержали жителя Котельников, который подозревается в убийстве своей сестры во дворе, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

«18 марта утром во дворе многоэтажного жилого дома в городе Котельники 43-летний местный житель напал с ножом на свою 40-летнюю сестру и нанес ей множественные ножевые ранения в разные части тела. От полученных травм женщина скончалась на месте», - говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли нож и получили видео с камер наблюдения. Родственников участников трагедии допрашивают, чтобы установить мотивы преступления. Назначен ряд экспертиз.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан, сейчас его допрашивает следователь.