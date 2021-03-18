РИАМО - 18 мар. Обучающие курсы по управлению поездом серии ЭГ2Тв «Иволга» в текущем году пройдут 288 сотрудников локомотивных бригад, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

С начала года 42 сотрудника компании уже прошли курсы по управлению «Иволгой».

«Допуск к управлению электропоездом серии ЭГ2Тв выдается всем сотрудникам локомотивных бригад, успешно завершившим теоретическое и практическое обучение по специальной программе», — сообщили в пресс-службе.

На первом этапе машинисты и помощники подробно изучают особенности поезда, а также принципы его эксплуатации и управления. На втором этапе занятия проходят на спецтренажере «Кабина машиниста».

По итогам обучения сотрудники сдают экзамен по теории и выполняют пробную поездку в сопровождении машиниста-инструктора ЦППК. По их результатам комиссия принимает решение о допуске к работе на электропоезде.

Все занятия проводятся на базе ОАО «Тверской вагоностроительный завод». В 2020 году такой допуск получили 182 работника локомотивных бригад ЦППК, 59 машинистов и 123 помощника машиниста.