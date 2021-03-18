РИАМО - 18 мар. Выпускники филиала Красногорского колледжа в Звенигороде смогут трудоустроиться в международной компании Hilton, данный проект реализуется в рамках соглашения, подписанного губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым на ПМЭФ в 2019 году. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В четверг Воробьев проверил, как ведется подготовка кадров для ведущей мировой гостиничной сети.

«В Подмосковье практически половина 9-классников идут в колледжи. У нас их в регионе — 49, спрос на среднетехническое образование огромный. Мы стараемся менять и форму, и содержание колледжей», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что для каждого такого образовательного учреждения существует своя специфика.

«В гостиничном бизнесе — это, безусловно, иностранный язык. Мы подписываем соглашения с ведущими компаниями, они дают нам техзадание — какое оборудование покупать, на чем обучать детей. В Звенигороде студентов сопровождает Hilton, ребята имеют возможность прийти потом на работу в отели компании», — добавил губернатор.

Подготовка кадров для Hilton в Звенигородском филиале ведется по двум направлениям: «гостиничное дело» и «повар, кондитер». В филиале создана мастерская-лаборатория «Гостиничный номер», а также оборудована кухня. Предусмотрены производственная практика и стажировки. Ежегодный набор в колледж составляет 75 человек.

«В Звенигороде современный колледж, созданы хорошие условия для обучения. Мы уже два года сотрудничаем с Подмосковьем, чему очень рады. В регионе много талантливых студентов, ждем ребят в наших отелях — у нас их только в России 30», — отметил региональный менеджер отелей Hilton в России и СНГ Тим Эттельт.

На сегодня в Подмосковье десять брендированных колледжей, где готовят специализированные кадры для Hilton, Mercedes, Hino, «Ростелекома», Bosch, Knauf, «Загорского трубного завода», ЦППК, аэропортов Шереметьево и Домодедово. В планах — заключение аналогичных соглашений с такими компаниями, как «Дмитровские овощи» и «Мытищинский машиностроительный завод».

«Я хочу работать в туристической отрасли. Моя мечта — стать управляющим крупного международного отеля. И, я уверена, что с новым колледжем у меня все получится», — заявила студентка второго курса Звенигородского филиала Красногорского колледжа Анастасия Егорова.

Сегодня у компании Hilton свыше 5,5 тыс. отелей в более 100 странах мира.