РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 мар. В четверг в связи с устранением утечки на сетях теплоснабжения прекращена подача отопления в нескольких домах на улице Новая фабрика, сообщается на официальной странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

«Отопление отключено в домах №№6, 362, 370, 373, 373А. Работы планируется завершить до 18:00», - говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы 8 (496) 562-11-72.