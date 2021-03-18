РИАМО - 18 мар. Сад с водными растениями, плавучий спа-комплекс и водные аттракционы появятся в акватории затона Новинки в Даниловском районе на юге столицы, проект представил ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы», сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству столицы.

На портале «Активный гражданин» с 17 марта начались публичные слушания по проекту планировки набережной Москвы-реки от бывшего завода ЗИЛ до парка развлечений «Остров мечты».

«Согласно представленному проекту, на набережной Марка Шагала в продолжение уже благоустроенного участка набережной на реконструируемой территории «ЗИЛ-Юг» будет организована парковая зона с дополнительным озеленением и множеством детских, игровых, спортивных площадок, а также мест для проведения культурно-массовых мероприятий», - сказал главный архитектор Москвы, первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

По его словам, на всей территории запроектированы велосипедные дорожки. Их сеть свяжет районы Даниловский и Нагатинский Затон. На набережной в парковой зоне планируют построить пешеходно-беговые терренкуры для спортивной и лечебной ходьбы. С дорожек будет открываться красивый вид, а под ними разместят павильоны.

На территории будущего парка появятся площадки водных аттракционов, плавучий спа-комплекс, сад с водными растениями, а также прокат водных видов транспорта.

Также внимание уделено транспортной доступности территории. По словам директора ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» Дины Саттаровой, через затон Новинки построят два пешеходных моста, которые свяжут между собой две жилые территории, технопарк Nagatino i-Land и тематический парк «Остров мечты». Это позволит объединить набережную в единое городское пространство.

Также здание и причал Южного речного вокзала реконструируют, обновят внешне и оборудуют для новых функций. Это место станет еще одним центром притяжения в столице. Рядом с причалом появятся галерея искусства, офисы, магазины и рестораны.

Через затон Новинки начали строить четырехполосный автомобильный мост. Строительство планируют завершить в 2023 году.