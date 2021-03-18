РИАМО - 18 мар. Басманный суд столицы в четверг продлил домашний арест пресс-секретарю оппозиционера Алексея Навального Кире Ярмыш и участнице Pussy Riot Марии Алехиной, сообщили РИАМО в пресс-службе суда.
Также арест продлен координатору штаба Навального в Москве Олегу Степанову и муниципальному депутату Дмитрию Барановскому.
«Басманный суд удовлетворил ходатайства следователя и продлил срок содержания под домашним арестом до 23 июня 2021 года Ярмыш, Алехиной, Степанову и Барановского», — сообщили в пресс-службе.
Все они являются фигурантами «санитарного дела». Им вменяют угрозу массового заражения коронавирусом из-за призыва к участию в несанкционированной акции, прошедшей в Москве 23 января.
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