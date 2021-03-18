РИАМО - 18 мар. За последние сутки в Подмосковье выздоровели после прохождение специального лечения 569 пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Сovid-19.
При возникновении любых симптомов ОРВИ жителям Подмосковья рекомендуют остаться дома и вызвать врача на дом. В этом случае самолечением лучше не заниматься.
В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
18 МАРТА
- За сутки в Подмосковье выздоровели 569 Covid‑пациентов. Число выздоровевших превысило 184 тысячи.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Еще 1760 пациентов выздоровели от коронавируса в Москве. За сутки было госпитализировано 750 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 9 803 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 537 больных. В Москве - 1934.
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