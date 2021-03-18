РИАМО - 18 мар. За последние сутки в Подмосковье выздоровели после прохождение специального лечения 569 пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Сovid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 224 633 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 5 185 человек. Выздоровели и выписались 184 058 человек», - говорится в сообщении.

При возникновении любых симптомов ОРВИ жителям Подмосковья рекомендуют остаться дома и вызвать врача на дом. В этом случае самолечением лучше не заниматься.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

18 МАРТА

- За сутки в Подмосковье выздоровели 569 Covid‑пациентов. Число выздоровевших превысило 184 тысячи.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 1760 пациентов выздоровели от коронавируса в Москве. За сутки было госпитализировано 750 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 9 803 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 537 больных. В Москве - 1934.