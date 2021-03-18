РИАМО - 18 мар. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области начал активную работу штаб по решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением сезонных полевых работ в 2021 году, сообщил глава ведомства Сергей Воскресенский.

«В штаб поступает информация со всех городских округов региона. Задача - урегулирование и оперативное решение вопросов посевной и уборочной кампаний. В настоящее время разрабатывается план-график проведения весенних полевых работ, формируется структура посевных площадей, идет работа по подготовке семян, приобретению минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, проверяется готовность технического парка», - сказал Воскресенский.

В числе приоритетных задач на встречах с представителями профильных структур и сельхозпроизводителями региона министр отметил вопросы кредитования и предоставления аграриям государственной поддержки, введение в сельскохозяйственный оборот невостребованных земель и обновление парка сельхозтехники.