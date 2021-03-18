РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. На ежегодном окружном конкурсе исполнителей на народных инструментах среди учащихся школ искусств обладательницей Гран-при стала воспитанница ДШИ №3 Люберец Дарья Пасларь, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«12-летняя Дарья Пасларь получила Гран-при за исполненные на баяне композиции - «Фугато ми минор» И.С. Баха и «Перепелочку» в обработке М. Кузнецовой. Жюри высоко оценило ее исполнительское мастерство и артистизм. Выигранный Гран-при - результат слаженной работы ученицы и ее преподавателя - Татьяны Амелькиной!» - сказал Ружицкий.

Также главную награду на конкурсе получил воспитанник ДШИ имени В.К. Андреева городского округа Котельники Антон Гуйван за исполненные на аккордеоне композиции.

Конкурс прошел в ДШИ № 5 поселок Томилино, в нем поучаствовали 76 учащихся школ искусств Люберец, Раменского, Дзержинского, Лыткарина, Котельников. Ребята исполнили произведения на баяне, аккордеоне, гитаре, домре, балалайке.