РИАМО - 18 мар. В Подмосковье завершились общественные обсуждения текста проекта нормативного правового акта, касающегося действий полицейских при доставке граждан в вытрезвители, документ скорректируют с учетом мнения жителей и независимой экспертизы, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

В конце прошлого года были внесены изменения в закон «О полиции». Полицейских наделили правом доставлять нетрезвых людей в вытрезвители. Был разработан соответствующий проект приказа МВД России.

«В настоящее время указанный проект приказа МВД по итогам общественных обсуждений дорабатывается. В текст вносятся правки с учетом мнений жителей Московской области и независимой экспертизы», - сказали в пресс-службе.

Согласно проекту приказа, полицейские при обнаружении в общественных местах пьяных граждан должны будут оказать им первую помощь, если это необходимо, а также вызвать скорую помощь и обеспечить сохранность их имущества.

В вытрезвители граждан доставляют бригады скорой помощи. Если такой возможности нет, то полицейские могут доставить пьяного до больницы на своей машине.

Также нетрезвого могут забрать и в полицию, но только в том случае, если лицо, находящееся с ним в одном помещении, напишет заявление. Угроза здоровью и жизни граждан, а также имуществу должна быть реальной.

Гражданам, которые из-за опьянения утратили способность передвигаться и ориентироваться в пространстве, полицейские будут помогать.