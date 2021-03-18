РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. В подмосковном Подольске во время достройки ЖК «Симферопольский» проживающих в домах людей выселять не планируют, в настоящее время решается вопрос, как провести работы законно и безопасно, сообщил генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Московской области Виталий Донченко.

В поселке Быково в 5 недостроенных домах ЖК «Симферопольский» живет около 400 человек. Фонд защиты прав дольщиков Московской области принял решение достроить дома, но возникла правовая коллизия - жители не хотят и не могут покидать свои квартиры, а по закону во время строительства они не могут там находится. В администрации округа вечером 17 марта прошла встреча жителей, замглавы по строительному комплексу администрации Подольска Петра Гапонова с Донченко.

«Нужно найти решение, каким образом завершить строительство и ввести дома в эксплуатацию с живущими там людьми. С точки зрения закона жителей на строительной площадке не должно быть. Мы консультируемся с надзорными органами, каким образом и возможно ли завершить строительство, не выселяя граждан. Найти решение, чтобы сделать исключение. Потому что прекрасно понимаем, что люди поселились в недостроенных домах не от хорошей жизни. У многих сложная жизненная ситуация, дети, и это их единственное жилье. Поэтому наша основная задача - не оставить людей без дома», - сказал Донченко.

Он отметил, что фонд планирует провести обследование всех домов, чтобы выявить дефекты и недостатки. После этого разработать проектную документацию, получить разрешение на строительство и завершить его. Также необходимо газифицировать дома. Дорожную карту действий уже разместили на сайте фонда.

«Планируем к лету выйти на завершение строительства, а всю подготовительную работу провести до этого времени. С учетом того, что дома находятся в высокой степени готовности, в течение нескольких месяцев все можно завершить. Окончательную сумма вложений определят после подготовки проектной документации и получения госэкспертизы на нее», - добавил Донченко.

Он уточнил, что конкурсный управляющий в настоящее время не может технически передать строительную площадку фонду без обременений в виде граждан, поэтому специалисты ищут пути решения и этой проблемы.

«Если все будет идти так, как мы запланировали, то на строительную площадку планируем выйти летом, до конца года завершить строительство, ввести объект в эксплуатацию и передать квартиры», - заключил Донченко.