РИАМО - 18 мар. Награждение регионов-лидеров по объемам раздельного сбора электронных отходов состоялось в Торгово-промышленной палате Российской Федерации, в число лучших по данному показателю вошла Московская область, передает корреспондент РИАМО.
Награждение проходило по итогам реализации проекта «Школа утилизации: электроника».
Он отметил, что итоги программы впервые подводятся в стенах Торгово-промышленной палаты России. В 2020 году в рамках проекта удалось утилизировать около 3 тысяч тонн отходов.
«(Московская область – ред.) — это тот регион, в котором стартовала программа, а количество экопросветительских инициатив зашкаливает. <…> И сегодня около 70% образовательных учреждений Московской области борются за победу в этих конкурсах», - сказал Аленцин.
Награда была передана первому заместителю министра образования Московской области Илье Бронштейну.
«Пользуясь случаем хочу поблагодарить те команды, тех ребят, учителей Московской области, которые принимают активное участие в этой деятельности (экопросвещении – ред.). <…> Московская область продолжает поддерживать этот проект и участвовать в нем», - сказал Бронштейн.
На церемонии также были награждены предприниматели, компании и другие регионы.
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