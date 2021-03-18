РИАМО - 18 мар. За последние сутки в Подмосковье выявили 537 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Таким образом, за все время пандемии в регионе зафиксировано 224 633 случаев заражения.

«Рекомендуем вам при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом», - говорится в сообщении.

В Московской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку от этой инфекции можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

В регионе по-прежнему действует масочный режим. Находиться в средствах индивидуальной защиты нужно во всех общественных местах.

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Текстовая трансляция

18 МАРТА

- За сутки в Подмосковье выздоровели 569 Covid‑пациентов. Число выздоровевших превысило 184 тысячи.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 1760 пациентов выздоровели от коронавируса в Москве. За сутки было госпитализировано 750 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 9 803 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 537 больных. В Москве - 1934.