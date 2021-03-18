РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Депутат подмосковного Подольска Александр Дудкин взял на личный контроль вопрос с ремонтом подъезда, где появились протечки.

Он провел дистанционный прием граждан, в ходе которого к депутату обратилась одна из жительниц и пожаловалась на ремонт в подъезде.

«В подъезде сделали ремонт некачественно, и с наступлением оттепели снова появились протечки, а состояние подъезда ухудшилось. Женщине были даны разъяснения, а вопрос был взят на контроль», - написал Дудкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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