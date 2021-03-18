РИАМО - 18 мар. Депутаты Московской областной думы выступили с законодательной инициативой об увеличении штрафов за выброс отходов, заявил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Он отметил, что штрафы за выброс мусора нужно значительно увеличить вплоть до конфискации транспортных средств, среди которых прицепы, тракторы.
Также законодательная инициатива предлагает закрепить в Кодексе об административных правонарушениях возможность применения средств автоматической видеофиксации нарушений, уточнил Брынцалов.
«Коллеги из Мосгордумы принимают на следующей неделе такую же законодательную инициативу. Я уверен, что коллеги из Государственной думы нас поддержат. Надеюсь, что она уже в весеннюю сессию будет принята», - заключил Брынцалов.
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