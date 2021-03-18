РИАМО - 18 мар. Депутаты Московской областной думы выступили с законодательной инициативой об увеличении штрафов за выброс отходов, заявил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

«Инициатива важная, актуальная. Большое количество обращений и жалоб поступает с места в городских округах. Выброс мусора из транспортных средств - актуальная тема и для Москвы, новой Москвы. Мы с коллегами из Московской городской думы приняли решение совместно обратиться к нашим коллегам в Государственную думу, внести изменения в КоАп, чтобы ужесточить меры», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что штрафы за выброс мусора нужно значительно увеличить вплоть до конфискации транспортных средств, среди которых прицепы, тракторы.

Также законодательная инициатива предлагает закрепить в Кодексе об административных правонарушениях возможность применения средств автоматической видеофиксации нарушений, уточнил Брынцалов.

«Коллеги из Мосгордумы принимают на следующей неделе такую же законодательную инициативу. Я уверен, что коллеги из Государственной думы нас поддержат. Надеюсь, что она уже в весеннюю сессию будет принята», - заключил Брынцалов.

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